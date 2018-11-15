Путин объяснил причину инцидента в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов; по словам главы российского государства, украинским морякам предлагали лоцмана, но они не ответили.

«Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», – передает слова Путина ТАСС.

Путин указал, что рейтинг Порошенко находится на пятой строчке и малы шансы даже на проход во второй тур.

«Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», – заявил президент России.

В ситуации с инцидентом в Керченском проливе российский лидер отметил «явные признаки заготовленной заранее провокации», которая была рассчитана на то, чтобы ввести военное положение в стране.

«Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», – сказал Путин.

Он добавил, что после нарушения госграницы России в Керченском проливе украинским морякам даже лоцмана предложили, но они не отвечали. Путин подчеркнул, что украинские моряки вошли в российские территориальные воды, которые являлись таковыми еще до присоединения Крыма к России.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», – заметил Путин.

По его словам, пограничники выполнили воинский долг и свои «законные функции по защите территориальной целостности» страны.

«Я думаю, что в вашей стране действовали бы точно так же, это абсолютно очевидная вещь», – отметил Путин, отвечая на вопрос иностранного журналиста (какую страну тот представлял, не сообщается).

При этом президент заметил, что даже после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас причиной для этого стал лишь небольшой инцидент.

«Киеву все сходит с рук, если захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут», – заявил Путин.

Ранее в среду Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде областей страны. Перед этим он заявил, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы, и именно для этого затеял провокацию в Керченском проливе.