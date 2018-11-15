Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко подтвердил, что Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде областей страны.

«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения на Украине», – написал Цеголко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории вступил в силу.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией. Он также заявил, что на время действия указа о военном положении в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны».

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения после провокации и задержания украинских судов в Черном море. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.