Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России?

Германия и Франция не поддержали идею новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Об этом в среду сообщила германская Die Welt. Судя по утечкам с закрытого заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC), в Брюсселе во вторник дипломаты обеих стран заявили: сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» между Москвой и Киевом. Но «санкции не являются частью этих мероприятий», подчеркнули представители Берлина и Парижа (перевод «Европейской правды»).

Вместо этого Франция и Германия хотят «продолжать свои дипломатические усилия» по разрешению конфликта в Азовском море – и предлагают привлечь силы ОБСЕ.

На официальном уровне Берлин эту утечку не подтвердил, но и не опроверг. Представитель канцлера Меркель Штеффен Зайберт высказался по этому поводу весьма уклончиво.

«Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии», – сказал Зайберт, напомнив, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций. «Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например украинским морякам», – цитирует его ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин призывает Москву и Киев «как можно скорее начать диалог».

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А ведь накануне украинский президент Петр Порошенко прямо требовал усилить давление на Россию после инцидента в Керченском проливе. По его же словам, глава Евросовета Дональд Туск «заверил, что сделает все возможное... относительно продолжения политики санкций». Обещания пожаловаться Западу звучали и в самых первых заявлениях Порошенко по поводу инцидента.

В публичной сфере Лондон, Париж и даже Берлин осудили действия Москвы. Однако, как теперь выясняется, дальше риторики дело не пошло. А западная пресса сразу же раскусила: керченский инцидент был провокацией, выгодной только Киеву.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, на деле великие державы – Британия, Франция, США – не спешат навстречу пожеланиям Киева. Нет единства и среди малых государств ЕС. За новые карательные меры против России однозначно высказались президент Польши Анджей Дуда, а также министр обороны Эстонии Юри Луйк. А вот глава МИД Австрии Карин Кнайсль сделала оговорку: ЕС решит по поводу новых санкций в зависимости от «публикации фактов и дальнейшего поведения обеих сторон». Спикер словацкого парламента Андрей Данко и вовсе усомнился в том, стоит ли верить Порошенко:

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом (Аркадием Бабченко)... Я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций. Важен мир между Украиной и Россией».

«Позиция представителей Германии и Франции была озвучена на фоне призывов из Вашингтона активизировать поддержку Украины путем ввода новых «эффективных» антироссийских санкций», – заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, которого цитировало агентство Regnum. Депутат напомнил, что с таким заявлением выступила представитель Госдепа Хизер Нойерт. По оценке Железняка, среди европейских стран растет понимание: у них под боком действует крайне опасный и непредсказуемый сосед в лице Украины, готовый разрушить всю систему коллективной безопасности. «В этой ситуации у европейских стран надежда на сохранение мира и стабильности в регионе все в большей мере связана с Россией», – полагает депутат.

Но можно выдвинуть и другое предположение о том, почему Европа медлит с санкциями. В Старом Свете ждут сигнала от более серьезной инстанции, чем Хизер Нойерт. В среду газета «Рейнише пост» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила: Ангела Меркель планирует на полях саммита G20 в Аргентине встречу с президентом США Дональдом Трампом. И, по сведениям издания, в центре внимания будет именно инцидент в Керченском проливе, а также вопрос возможных новых санкций против России.

Ранее Трамп заявил The Washington Post, что может и отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за морского происшествия. С другой стороны, помощники Трампа и Путина Джон Болтон и Юрий Ушаков чуть ли не хором сообщили: разговор по-прежнему готовится. «Понятно, что на Трампа будет давление со стороны проукраинского лобби внутри администрации и со стороны Конгресса, но для американцев этот инцидент неоднозначен», – сказал ранее газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Пока что можно лишь гадать, увенчается ли это давление успехом.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что саммит США и Россия все же будет сорван.

«Еще нет последнего слова Трампа. Мы не знаем, состоится ли встреча Путина и Трампа. То, что Украина спровоцировала Россию, понимают и на Западе тоже, и следовать пожеланиям Киева они, конечно, не будут. Но публично-то они поддерживают все равно Украину. Так что пока нельзя сделать вывод, что инцидент исчерпан», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, Погребинский согласен, что в целом план украинского президента провалился. «Порошенко не удалось провести свой вариант указа, и это сильно подпортило ему перспективы борьбы за еще один срок. Некоторые мои коллеги считают, что он уже выпал из гонки за президентское кресло. Я думаю, что рано еще делать однозначный вывод, но какая-то доля истины в этом утверждении есть», – признал киевский эксперт.

В отличие от Погребинского доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что керченский инцидент на самом деле уже исчерпан.

«Это была самодеятельность или только Порошенко, или Порошенко в сотрудничестве с Куртом Волкером.

Вряд ли она была одобрена где-то выше. То есть этот инцидент был неприятной импровизацией для Трампа. Это была попытка поставить Европу перед фактом, когда Киев явно позволяет себе все», – пояснил эксперт.

«Не исключено, что изначальный замысел состоял в том, что корабли будут потоплены, будут реальные человеческие жертвы и так далее. Если судить по тем приказам, которые были даны морякам, по данным, которые обнародовало ФСБ, Киев ожидал вооруженного инцидента. Был расчет и на травматический эффект, и на последующие новые санкции, и на военное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД Коктыш.

«Одно дело, когда у вас сразу случается боевое столкновение. А когда корабли барражируют практически больше 12 часов, то становится уже немножко смешно. Ситуация превращается не в трагедию, а в фарс, – полагает политолог. – Поэтому Франция, Англия и Германия предсказуемо отреагировали. Германия, например, пообещала предпринять «самые суровые шаги», которые могут выразиться в том, что Меркель наедине поговорит с Путиным и выразит свою озабоченность».