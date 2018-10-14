Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Командир украинского буксира объяснил маневры судна в Керченском проливе
          Кремль объяснил отказ Путина говорить с ПорошенкоУкраинский офицер посмеялся над «фейковой силой» России в КрымуРусские европейцы напугали Вселенского патриархаВыяснилось, что стало с телом устроившего массовое убийство в Керчи
          Почему немцы хотят уйти от Америки к РоссииЛавров выразил недовольство действиями ВолкераВ небе рядом с российской базой Хмеймим произошли взрывыРоссия создаст на Луне обитаемую базу
          Порошенко нашел новое объяснение задержанию украинских кораблей РоссиейХудожника Павленского выгнала женаСаакашвили призвал к массовым протестам в ГрузииКравчук нашел «единственный» способ освободить арестованных украинских моряков

          армия и вооружение


          Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

          наперекор вашингтону


          За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

          вместе на сцене


          Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться

          Видео

          впервые после ссср


          Россия создает замену устаревшим украинским самолетам

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          армия и вооружение


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          «персонал из Одессы»


          Игорь Димитриев: Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Кровавый палач и убийца Папанин не имеет права на память

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

          Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачу   28 ноября 2018, 22:15
          Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Анна Кукушкина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России?

          Германия и Франция не поддержали идею новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Об этом в среду сообщила германская Die Welt. Судя по утечкам с закрытого заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC), в Брюсселе во вторник дипломаты обеих стран заявили: сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» между Москвой и Киевом. Но «санкции не являются частью этих мероприятий», подчеркнули представители Берлина и Парижа (перевод «Европейской правды»).

          Вместо этого Франция и Германия хотят «продолжать свои дипломатические усилия» по разрешению конфликта в Азовском море – и предлагают привлечь силы ОБСЕ.

          На официальном уровне Берлин эту утечку не подтвердил, но и не опроверг. Представитель канцлера Меркель Штеффен Зайберт высказался по этому поводу весьма уклончиво.

          «Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии», – сказал Зайберт, напомнив, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций. «Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например украинским морякам», – цитирует его ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин призывает Москву и Киев «как можно скорее начать диалог».

          А ведь накануне украинский президент Петр Порошенко прямо требовал усилить давление на Россию после инцидента в Керченском проливе. По его же словам, глава Евросовета Дональд Туск «заверил, что сделает все возможное... относительно продолжения политики санкций». Обещания пожаловаться Западу звучали и в самых первых заявлениях Порошенко по поводу инцидента.

          В публичной сфере Лондон, Париж и даже Берлин осудили действия Москвы. Однако, как теперь выясняется, дальше риторики дело не пошло. А западная пресса сразу же раскусила: керченский инцидент был провокацией, выгодной только Киеву.

          Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, на деле великие державы – Британия, Франция, США – не спешат навстречу пожеланиям Киева. Нет единства и среди малых государств ЕС. За новые карательные меры против России однозначно высказались президент Польши Анджей Дуда, а также министр обороны Эстонии Юри Луйк. А вот глава МИД Австрии Карин Кнайсль сделала оговорку: ЕС решит по поводу новых санкций в зависимости от «публикации фактов и дальнейшего поведения обеих сторон». Спикер словацкого парламента Андрей Данко и вовсе усомнился в том, стоит ли верить Порошенко:

          «Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом (Аркадием Бабченко)... Я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций. Важен мир между Украиной и Россией».

          «Позиция представителей Германии и Франции была озвучена на фоне призывов из Вашингтона активизировать поддержку Украины путем ввода новых «эффективных» антироссийских санкций», – заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, которого цитировало агентство Regnum. Депутат напомнил, что с таким заявлением выступила представитель Госдепа Хизер Нойерт. По оценке Железняка, среди европейских стран растет понимание: у них под боком действует крайне опасный и непредсказуемый сосед в лице Украины, готовый разрушить всю систему коллективной безопасности. «В этой ситуации у европейских стран надежда на сохранение мира и стабильности в регионе все в большей мере связана с Россией», – полагает депутат.

          Но можно выдвинуть и другое предположение о том, почему Европа медлит с санкциями. В Старом Свете ждут сигнала от более серьезной инстанции, чем Хизер Нойерт. В среду газета «Рейнише пост» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила: Ангела Меркель планирует на полях саммита G20 в Аргентине встречу с президентом США Дональдом Трампом. И, по сведениям издания, в центре внимания будет именно инцидент в Керченском проливе, а также вопрос возможных новых санкций против России.

          Ранее Трамп заявил The Washington Post, что может и отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за морского происшествия. С другой стороны, помощники Трампа и Путина Джон Болтон и Юрий Ушаков чуть ли не хором сообщили: разговор по-прежнему готовится. «Понятно, что на Трампа будет давление со стороны проукраинского лобби внутри администрации и со стороны Конгресса, но для американцев этот инцидент неоднозначен», – сказал ранее газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Пока что можно лишь гадать, увенчается ли это давление успехом.

          Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что саммит США и Россия все же будет сорван.

          «Еще нет последнего слова Трампа. Мы не знаем, состоится ли встреча Путина и Трампа. То, что Украина спровоцировала Россию, понимают и на Западе тоже, и следовать пожеланиям Киева они, конечно, не будут. Но публично-то они поддерживают все равно Украину. Так что пока нельзя сделать вывод, что инцидент исчерпан», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          Впрочем, Погребинский согласен, что в целом план украинского президента провалился. «Порошенко не удалось провести свой вариант указа, и это сильно подпортило ему перспективы борьбы за еще один срок. Некоторые мои коллеги считают, что он уже выпал из гонки за президентское кресло. Я думаю, что рано еще делать однозначный вывод, но какая-то доля истины в этом утверждении есть», – признал киевский эксперт.

          В отличие от Погребинского доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что керченский инцидент на самом деле уже исчерпан.

          «Это была самодеятельность или только Порошенко, или Порошенко в сотрудничестве с Куртом Волкером.

          Вряд ли она была одобрена где-то выше. То есть этот инцидент был неприятной импровизацией для Трампа. Это была попытка поставить Европу перед фактом, когда Киев явно позволяет себе все», – пояснил эксперт.

          «Не исключено, что изначальный замысел состоял в том, что корабли будут потоплены, будут реальные человеческие жертвы и так далее. Если судить по тем приказам, которые были даны морякам, по данным, которые обнародовало ФСБ, Киев ожидал вооруженного инцидента. Был расчет и на травматический эффект, и на последующие новые санкции, и на военное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД Коктыш.

          «Одно дело, когда у вас сразу случается боевое столкновение. А когда корабли барражируют практически больше 12 часов, то становится уже немножко смешно. Ситуация превращается не в трагедию, а в фарс, – полагает политолог. – Поэтому Франция, Англия и Германия предсказуемо отреагировали. Германия, например, пообещала предпринять «самые суровые шаги», которые могут выразиться в том, что Меркель наедине поговорит с Путиным и выразит свою озабоченность».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............