Запад раскусил провокацию Порошенко

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Дмитрий Дабб, кинокритик
Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. На самом деле тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...

Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
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Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          «действовать осторожно»


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          Видео

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          «очень опасные игры»


          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

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          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Порошенко явно переоценил готовность НАТО и Запада в целом прийти ему на помощь   26 ноября 2018, 21:40
          Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
          Текст: Владимир Добрынин,
          Анна Кукушкина

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          Украина до истерики раскручивает политическую реакцию на военно-морской инцидент у берегов Крыма – и требует того же от своих западных покровителей. Однако европейские политики отреагировали на происходящее куда более сдержанно. А европейская пресса и вовсе едва ли не напрямую рассказывает своим читателям, что стоит за провокацией украинских властей.

          На события в Керченском проливе быстро откликнулись в Вашингтоне и в столицах стран – союзников США, но явно не так, как рассчитывал Петр Порошенко, сразу же обратившийся за помощью к западным партнерам. В британском кабинете министров Россию пожурили за «дестабилизирующее поведение», во французском МИДе призвали «уважать свободу движения», а эмиссар Госдепа Курт Волкер написал возмущенный твит.

          Порошенко успел «поработать пресс-секретарем» Ангелы Меркель. Пересказывая в «Фейсбуке» содержание своей беседы с Меркель, Порошенко заявил, что канцлер якобы полностью с ним солидарна. По его словам, он «получил заверения от Ангелы Меркель, что Германия будет делать все для деэскалации акта агрессии России против Украины». Но реальный пресс-секретарь германского канцлера Штеффен Зайберт высказался куда осторожнее: он призвал Москву и Киев экстренно начать диалог, с тем чтобы прояснить ситуацию и снять напряженность.

          Бывший депутат Европарламента, итальянский публицист Джульетто Кьеза заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Большинство стран Европы будут поддерживать Порошенко, зная, что он готовится к выборам. Да, Порошенко будет использовать ситуацию, чтобы быть переизбранным. У Порошенко своя игра, и большинство стран ЕС будут ему подыгрывать».

          Однако особо активного подыгрывания пока не видно. Пожалуй, самая действенная помощь, которую на сей момент предложил Запад, – это срочный созыв заседания комиссии Украина – НАТО. Об этом Порошенко договорился с еще одним телефонным собеседником, генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. И Запад, похоже, действительно понял игру Порошенко – судя по публикациям европейской прессы, «хитроумный план» киевского лидера оказался не таким уж хитрым.

          Обозреватель британской Guardian Патрик Гринфилд отмечает: голосование Верховной рады «по введению военного положения происходит всего за четыре месяца до дня президентских выборов на Украине. Выборов, которые Порошенко наверняка проиграет».

          «Но если депутаты проголосуют за приостановку работы правительства и будут введены некоторые другие ограничения, предусмотренные таким режимом, то выборы будут отложены», – высказывает уверенность Гринфилд.

          Чуть ли не дословно повторяет британца обозреватель немецкой Süddeutsche Zeitung Франк Нейхозен. «Президент Порошенко хочет остаться во главе государства и быть переизбранным в марте будущего года на новый срок, – пишет германская газета. – Но, как показывают многочисленные социологические опросы, шансов на это у него крайне мало. А вот игра на эскалации конфликта с Россией может открыть ему неплохие перспективы. Встав в позу защитника интересов Украины и проявив заботу о безопасности украинцев, он наверняка перетянет на свою сторону солидную часть электората других кандидатов. А по большому счету, введение военного положения даст возможность перенести выборы с марта на более позднее время и позволит Порошенко сохранить за собой место во главе страны. Он выиграет какой-то период времени и сможет извлечь из этого дивиденды».

          Обозреватель Süddeutsche Zeitung считает неправдоподобным и сценарий «горячей войны», и возможность вовлечения НАТО в этот конфликт.

          «В руководстве Евросоюза и в НАТО считают, что ситуация в Азовском море может привести к образованию новой болевой точки в Европе, – пишет Нейхозен. – Однако на самом деле вряд ли две страны, участвующие в конфликте, имеют намерения вовлечь в него еще кого-то. Впрочем, и переходить к откровенным вооруженным действиям друг против друга Россия и Украина, скорее всего, тоже не стремятся».

          Весьма любопытным выглядит анализ сложившейся ситуации, представленный корреспондентом британской Independent Оливером Кэрроллом. Начинает журналист с обвинений России в происшедшем. Однако по мере размышлений также приходит к выводу, что на самом деле образовавшееся положение очень (и даже слишком, подчеркивает Кэрролл) выгодно Порошенко.

          «Некие проукраинские публицисты уже успели предложить Западу свою версию событий, заключающуюся в том, что «русские своими действиями пытались подорвать положение администрации, возглавляемой Порошенко, и раскачать ситуацию незадолго до мартовских будущего года выборов президента Украины», отмечает английский журналист. «Такая

          версия не просто сомнительна. Она – неправдоподобна.

          Если возможное ведение военных действий, а с ними и введение военного положения и повлечет какие-то последствия, то они будут в пользу Порошенко, который сильно отстает сегодня от экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Всяческое продвижение тезиса об угрозе со стороны России становится главным козырем действующего президента в его предвыборной кампании. Киев буквально пестрит плакатами, в которых отражены три столпа будущего успеха Порошенко: армия, язык и вера. Именно в таком порядке».

          По мнению автора, военное положение сегодня – надуманная мера. «Его не объявляли на Украине и во время более жутких событий 2014 и 2015 года. Теперь же Украина утверждает, что все обстоит иначе, и одного открытого признания своего Россией военного вмешательства достаточно, чтобы убедить всех в необходимости принятия чрезвычайных мер. Этот аргумент представляется притянутым за уши», – считает Оливер Кэролл.

          Обозреватель Independent полагает, что предложением объявить военное положение Порошенко «выстрелил себе в ногу». «Самый значительный ущерб своей стране он уже нанес: Москва будет просто счастлива вернуться к своей риторике о правящей в Киеве «хунте». А украинцы ощутят на себе все прелести применения военного инструмента в краткосрочных электоральных целях», – делает вывод журналист.

          Итальянский портал Sakeritalia.it вспоминает, что глава СНБО Александр Турчинов еще два года назад грозил введением военного положения, поскольку «имеют место опасные тенденции». Портал ставит вопросы, что изменилось теперь и почему надо вводить сейчас военное положение, если «бывали времена и хуже». «Чтобы воспрепятствовать выражению народом политической воли? Избежать нового Майдана? Закрыть рот прессе? Все это можно сделать при военном положении. Кто знает, сколько еще времени будет продолжаться это сумасшествие», резюмирует издание в своей редакционной статье.

          Даже французская Le Monde, которую при всем желании нельзя заподозрить в «прорусскости», и та отмечает, что «выдвинутое Петром Порошенко в конце заседания Совета национальной безопасности предложение о введении военного положения может обернуться не только разрывом отношений с Москвой, но и отсрочкой приближающихся президентских выборов на Украине, которые обещают быть для нынешнего главы государства очень проблематичными».


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