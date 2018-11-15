Почему немцы хотят уйти от Америки к России

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28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:08  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
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«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
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Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Почему немцы хотят уйти от Америки к России

          Немцы относятся к США еще хуже, чем Меркель к Трампу   28 ноября 2018, 20:20
          Фото: Christian Thiel/imago stock&people/
          Global Look Press
          Текст: Петр Акопов

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          В Германии все больше крепнет стремление получить независимость от США. По крайней мере, общественное мнение настроено однозначно. Куда большее число немцев считают главным вызовом для своей страны не «российскую угрозу», а отношения с Америкой. Что происходит с немцами – и возможно ли настоящее партнерство Германии и России?

          Германия переживает процесс обретения себя – как во внутренней, так и во внешней политике. Немцы стоят на пороге важных изменений в своем мироощущении. Со времени окончания Второй мировой прошло уже почти три четверти века, да и с момента воссоединения Германии минуло больше четверти, так что можно уже стать самостоятельными. И это желание все заметнее.

          Процесс евроинтеграции, проводимый Берлином, придает этому дополнительный смысл – чтобы и дальше, после Брекзита, вести Европу за собой, нужно определиться, какая это будет Европа. Такая, как сейчас, простых немцев не устраивает – две трети считают, что ЕС развивается неправильно. Об этом говорят данные опроса исследовательского центра Körber Stiftung, опубликованные журналом Stern. Сам опрос был посвящен внешней политике и выявил важную тенденцию: немцы хотят больше независимости от США. Для Германии – но это значит, что и для всей ведомой ими Европы.

          Почти три четверти немцев (73%) характеризуют сегодняшние отношения между Германией и США как «плохие» или «очень плохие». 72% немцев выступают за то, чтобы внешняя политика Германии была более независимой от США, а 47% прямо говорят о необходимости сократить сотрудничество между Германией и Штатами.

          О том, что США должны быть главным внешнеполитическим партнером для Германии, говорят 35% – на 8% меньше, чем в 2017-м. А 28% немцев вообще считают именно отношения с США главным внешнеполитическим вызовом для своей страны – при 10%, ставящих на первое место «русскую угрозу».

          То есть антиамериканские настроения в Германии растут – и это медицинский факт.

          Поэтому немцы ищут пути переориентации своей страны. 69% выступают за более тесное сотрудничество Германии и России, а 67% – с Китаем. При этом в прошлом году за более тесные отношения с Россией выступали еще больше людей – 78%. Но уменьшение числа сторонников тут компенсируется существенным ростом тех, кто вообще считает Россию главным внешнеполитическим партнером для Германии, – с 11 до 17% (напомним, что число говорящих так про США уменьшилось с 43% до 35%).

          Получается, что немцы все хуже относятся к США – и все лучше к России. То есть хотят, чтобы Германия отдалялась от Штатов и была ближе к нашей стране. Чем это объяснить?

          Четыре года конфронтации ЕС с Россией, казалось бы, должны были привести в Германии к усилению если не русофобии, то хотя бы желания отгородиться от нашей страны. По крайней мере, именно на это делали ставку те, кто начинал политику сдерживания России. Они рассчитывали вовсе не на то, что Россия вернет Крым Украине, а на то, что европейско-российские отношения будут ослаблены и подморожены, а отношение немцев к русским надолго испорчено.

          Этот план изначально был ущербным. Попытки изобразить русских агрессорами не оказывали на немецкое общество серьезного влияния. Грубо говоря, даже далекие от политики и знания истории России немцы понимали, что русско-украинские проблемы – это «спор славян между собой».

          Конечно, в Германии есть и те, кто искренне считает, что объединенная Европа должна оторвать у России Украину и вообще все постсоветское пространство, – но таких очень мало. Неслучайно немалая часть немецкой политической элиты с самого 2014 года выступала за то, чтобы пытаться договориться с Россией, понять ее и учитывать ее интересы. В ответ на это проатлантическая часть немецкого истеблишмента презрительно называла их «понимающими Путина». Стойкая позиция Берлина по сохранению давления на Россию сохранялась во многом благодаря позиции США и Великобритании. Но после 2016 года, когда к власти в США пришел Трамп, а англичане проголосовали за Брекзит, Германии нужно было определиться с тем, что она хочет от России.

          Если получить добро на евроинтеграцию Украины – то это нереалистично. Продолжая настаивать на закреплении Украины как зоны национальных интересов и влияния ЕС (то есть Германии), Берлин ставил бы под угрозу отношения с Россией как таковой. Саму Германию вполне устроила бы Украина как некая зона совместного влияния России и Европы. При всей иллюзорности и неустойчивости подобного положения оно все-таки позволяло бы снять с тормоза немецко-российские отношения. Но чтобы что-то изменить в украинском кризисе, Германии нужно вначале самой обрести независимость. И это постепенно происходит.

          Все разговоры о том, что Европе и немцам нужно взять свою судьбу в свои руки, что на США больше не нужно надеяться, которые уже полтора года ведутся немецкими элитами, включая Меркель, лишь отчасти вызваны приходом к власти Трампа. Трамп дал немцам хороший повод для озвучивания того, что многие из них давно уже хотели, но боялись сказать: мы хотим сами определять свою судьбу. Нападки Трампа на ЕС дают Германии шанс выступить и в качестве защитника «общеевропейской судьбы» – мол, мы тут не немецкие национальные интересы защищаем, а бьемся за лучшее будущее всей Европы.

          Но в геополитике невозможно просто так в одночасье изменить свое положение и тем более свой вес. Нужно подготовить для маневра удобную ситуацию, создать благоприятные условия и настроения, выбрать партнеров. Сейчас мы видим, что в Германии уже много чего готово – по крайней мере, общественное мнение созрело для нового курса. Не просто новой «восточной политики» – а новой главы в истории самой Германии.


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