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15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
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Русские, американцы, китайцы и немцы померились самооценкой

Влияние стран на мировые дела измеряется в том числе и через влияние их руководителейФото: Francois Mori/Reuters
Споры о том, какие из стран становятся более влиятельными, а кто теряет позиции, являются излюбленной забавой аналитиков и журналистов. Рост влияния России за последние годы ставится под сомнение противниками Путина, хотя и подтверждается не только фактами, но и мнением большинства мировых лидеров. Теперь есть и результаты опросов общественного мнения, согласно которым так считают обычные люди не только в России, но и за рубежом. Подробности...
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Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

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В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...

Кто гонит русских из Германии на родину

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Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

Андрей Бабицкий, журналист
Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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        • Новое рождение

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          Влияние стран на мировые дела измеряется в том числе и через влияние их руководителей   15 ноября 2018, 10:52
          Фото: Francois Mori/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Споры о том, какие из стран становятся более влиятельными, а кто теряет позиции, являются излюбленной забавой аналитиков и журналистов. Рост влияния России за последние годы ставится под сомнение противниками Путина, хотя и подтверждается не только фактами, но и мнением большинства мировых лидеров. Теперь есть и результаты опросов общественного мнения, согласно которым так считают обычные люди не только в России, но и за рубежом.

          Восстановление утерянных после распада СССР позиций нашей страны в мире сложно не замечать – особенно в последние четыре года, когда, несмотря на начавшуюся открытую конфронтацию с Западом и жесткое санкционное давление, Россия сумела не просто сохранить свое влияние, но и существенно нарастить его.

          В оценке влияния Москвы на мировые дела всегда присутствует смесь субъективного и объективного, хотя даже объективные признаки усиления влияния (например, то, что Россия стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке) пытаются поставить под сомнение и подавать как просчеты и провалы. Но кроме оценки расстановки сил на мировой арене со стороны аналитиков и политиков, есть еще и восприятие ее обычными людьми. И опросы, проведенные американским Исследовательским центром Пью, показывают, как оценивают рост влияния России в мире у нас в стране и за рубежом. Особенно показательно это в сравнении с тем, как жители других стран оценивают влияние собственных государств.

          Опрос проводился еще в мае в 26 странах. Из действительно важных государств среди них нет только Китая, Ирана и Египта. Результаты опроса до сих пор анализируются социологами. На сегодня обнародована как раз та часть, что касается оценки влияния той или иной страны на мировые дела и о том, как оно изменилось за 10 лет. Естественно, социологи спрашивали не только о том, как люди оценивают собственную страну – но и интересовались их мнением о ключевых мировых державах: США, Китае, России, Индии, Германии, Великобритании и Франции.

          Россия заняла второе место – 40 процентов опрошенных считают, что ее влияние в мире с 2008 года выросло. На первом месте Китай – 70 процентов признают рост его влияния, что совершенно логично. Интересно то, как располагаются остальные.

          Третьей идет Германия – 35 процентов считают, что ее влияние растет. Это вполне объяснимо: за это десятилетие, несмотря на все трудности и кризисы, Германия стала не просто бесспорным, но и единоличным лидером Евросоюза.

          Четвертое место у США. И тут достаточно небольшое преимущество у тех, кто отмечает рост влияния над теми, кто заметил их падение: 31 на 25 процентов. Пятой идет Индия – 27% против 22% считают ее растущей силой. А у занявших два последних места Франции и Великобритании репутация слабеющих держав. Рост французского влияния отметили 22 процента, а его снижение – 27%. Для Британии все еще хуже – 21% отмечают усиление ее позиций, а 30% – ослабление.

          Важно, что мнение окружающих практически не отличается от самооценки самих британцев и французов, более того, британцы настроены даже пессимистичней – на острове всего 23 процента считают роль своей страны растущей, а 39% говорят про ослабление. Напомним, что речь идет о двух ядерных державах, входящих в пятерку постоянных членов Совбеза ООН – закат их эпохи признают как их собственные граждане, так и иностранцы.

          В Европе только у Германии есть поводы для гордости. Рост ее влияния отмечают не только 35 процентов иностранцев (против 18% видящих ослабление), но и большинство собственных граждан. 51 процент немцев согласны с тем, что влияние их страны на мировые дела растет, и всего 12 процентов утверждают обратное. Любопытно, что большие оценки немцам поставили только три страны Юга Европы – Италия, Испания и Греция – которые оказались самыми недовольными своей зависимостью от евроинтеграции по-немецки.

          Самооценка американцев – самое смешное в этом опросе.

          Их мнение с мировым совпало полностью по количеству тех, кто считает роль США увеличивающейся – 31 процент. Но если среди иностранцев меньше тех, кто видит постепенный развал мира по-американски (25 процентов), то в самой Америке таких относительное большинство – 35 процентов. Но смешно не это, а то, насколько манипулятивны представления американцев о месте их страны в мире.

          То, что американцы очень слабо осведомлены о внешнем мире и не придают большого значения происходящему за рубежом, давно известно, но крайне любопытно, насколько сильно их оценки зависят от того, чей президент сейчас в Белом доме. Если их, то есть тот, за кого они голосовали – то все хорошо, влияние страны в мире растет, а если чужой, то все плохо, США теряют позиции.

          Это хорошо видно из сопоставления нынешнего опроса с предыдущим, проводившимся два года назад. Тогда, при президенте Обаме, 27 процентов демократов считали, что роль США растет, а 29% – что падает. Сейчас, при республиканце Трампе, всего 19 процентов отмечают растущую роль США за десятилетие – хотя 8 лет из него приходится на правление Обамы, об этом они уже не помнят. Еще больше поменялось мнение республиканцев – хотя тут можно списать это на то, что они верят словам Трампа о том, что его в мире уважают куда больше, чем Обаму. Поэтому если в 2016-м рост влияния США видели всего 15 процентов республиканцев, то сейчас таких 45.

          При этом более образованные американцы в полтора раза реже отмечают рост влияния своей страны в мире – 22 процента против 34. Неудивительно, и связано это не столько с большей информированностью о международных делах, столько с тем, что среди противников Трампа много жителей мегаполисов с высшим образованием.

          Вообще критическая оценка роли собственной страны более образованными людьми характерна не только для Великобритании и Франции, но и для Германии. А вот в России и в Индии такого нет – среди индийцев, наоборот, люди с высшим образованием в полтора раза чаще замечают рост влияния своей страны. А в России вообще уникальное совпадение взглядов – разница всего в один процент.

          Наша страна заняла первое место в мире по самооценке – 72 процента считают, что Россия стала более влиятельна за последнее десятилетие. И хотя эта цифра почти в два раза больше того балла, что выставили нам иностранцы (40), нет повода говорить о бахвальстве, головокружении от успехов или «жертвах пропаганды». Как ни странно, но нам изнутри не то чтобы виднее, но – важнее. Для русских важно, что наша страна восстанавливается. И в качестве влиятельной мировой державы тоже – потому что без этого нет России.


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