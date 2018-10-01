Как пропаганда меняет отношение к Трампу, Меркель и Путину

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

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Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
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          Как пропаганда меняет отношение к Трампу, Меркель и Путину

          Рейтинг доверия к Ангеле Меркель радикально выше, чем к Дональду Трампу – однако это мало говорит об их реальной политике   2 октября 2018, 17:50
          Фото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Очередной опрос сопоставил популярность в мире как разных стран, от США до Китая, так и их лидеров. Безоговорочным лидером доверия стала немецкий канцлер Ангела Меркель, и это выглядит парадоксальным хотя бы на фоне снижения ее рейтингов в самой Германии. Но самым интересным стал феномен массового недовольства жителей многих стран Дональдом Трампом.

          Американский исследовательский центр Pew Research Center провел очередное исследование популярности президента США и страны в целом в сравнении с некоторыми другими странами и мировыми лидерами. В опросе участвовали граждане 25 стран, в том числе России.

          Как говорится в итоговой статье, популярность Трампа остается низкой в большинстве государств мира. Причем в некоторых странах, включая нашу, она значительно упала по сравнению с прошлым годом.

          Если же брать в целом, то самой популярной из мировых лидеров на текущий момент является Ангела Меркель – ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют 31%, не имеют определенного отношения 11%. На втором месте Эммануэль Макрон – 46% против 34% при 12% неопределившихся. На третьем – Си Цзиньпин, ему доверяют 34%, не доверяют 56%, при этом не имеют определенного отношения к китайскому лидеру 15%. И в самом низу расположились президенты России и США. Владимиру Путину доверяют 30%, не доверяют 62%, и лишь 5% не определились; Дональду Трампу доверяют лишь 27%, не доверяют 70%, неопределившихся – 4%.

          Внимательный читатель заметит, что в некоторых случаях общий процент составляет лишь 92%, а в некоторых – 101%, но это объясняется тем, что берутся медианные, а не средние значения при объединении данных из 25 стран – участниц опроса.

          Показательно, что даже на основании этих общих цифр уже можно сделать выводы о том, что реальная политика имеет крайне мало отношения к популярности глав государств. Все дело в пиаре и пропаганде – за редчайшими исключениями. Например, популярность Ангелы Меркель за рубежом выше, чем в ее собственной стране. Согласно опросу института общественного мнения Kantar EMNID, немцы в большей степени доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, нежели собственному канцлеру. Согласно тому же опросу, популярность Владимира Путина в Германии в три с лишним раза выше, чем у Дональда Трампа – 18% против 5%.

          Граждане многих иностранных государств хорошо относятся к Меркель по той же причине, по которой неуклонно падает ее популярность в Германии

          – гостеприимство по отношению к беженцам. Текущие же рейтинги Макрона пока не отображают скандала из-за фотографий с полуобнаженными темнокожими юношами, но и этот лидер является «любимцем домохозяек» из-за своей смазливой внешности и возрастной жены.

          То, что по поводу отношения к Си Цзиньпину не определился каждый седьмой опрошенный, объясняется тем, что Китай до начала «торговой войны» с США редко упоминался в статьях, посвященных мировой политике. А то, что Китай неожиданно оказался на одной стороне с Евросоюзом в этой войне, также не могло не сказаться на итоговом результате. Хотя отношение к Китаю очень сильно отличается в разных странах, и мы позднее остановимся на этом подробнее.

          Путин и Трамп – главные «плохие парни» международной политики. Критические статьи о них регулярно появляются и в европейских, и в американских изданиях, но, поскольку Трампа в западных странах воспринимают как «предателя», а во многих восточных не любят наравне с США в целом, его рейтинг оказался ниже, чем у российского президента.

          Отношение лично к Дональду Трампу и к стране, которую он возглавляет, серьезно отличается. Скажем, в Израиле положительно относятся к США 83%, а лично к Трампу – 69%, причем за год отношение к президенту заметно улучшилось – было 56%.

          Трамп признал Иерусалим столицей и в целом ведет однозначно произраильскую политику, но жители этой страны находятся под влиянием западных СМИ, для которых Трамп однозначно «плохой», поэтому у них и возникает когнитивный диссонанс. Нет сомнений, что если бы не пропаганда, то личный рейтинг Трампа на Земле Обетованной превышал бы 90%.

          Схожая картина на Филиппинах. Несмотря на то, что президент этой страны Родриго Дутерте неоднократно материл Барака Обаму, рейтинг США в целом там тоже очень высок – 83%. А доверие лично к Трампу выросло с 69% в 2017 году до 78% в 2018-м.

          Интересная ситуация в нашей стране. У Дональда Трампа был высокий кредит доверия на фоне однозначно антироссийской повестки Хиллари Клинтон, но он его не оправдал, не сумев выполнить свои предвыборные обещания «поладить с Россией». В 2017 году в России американскому президенту доверяли 53%, а в 2018-м – только 19%. Это тоже меньше, чем одобрение США в целом, составляющее в нашей стране довольно высокие, учитывая санкционное хамство, 26%.

          Но самая большая разница в одобрении США в целом и Трампа лично, разумеется, у Мексики, а также у Германии. 30% немцев хорошо относятся к США, и только 10% – к их президенту, 32% мексиканцев ничего не имеют против северного соседа, но только 6% одобряют их президента.

          Практически так же не любят Трампа в Испании – 7%, видимо, из солидарности с мексиканцами. На противоположном полюсе, сразу после Израиля и Филиппин, расположились почему-то Кения и Нигерия – там к американскому президенту хорошо относятся 56% и 59% соответственно. Возможно, они просто не в курсе, что в США сменился президент, и это больше не сын кенийца Барак Обама.

          В целом анализ отношения к Трампу в разных странах в 2017 и 2018 году показывает, что массовая нелюбовь к нему жителей многих стран зачастую не имеет под собой никакого обоснования. В отличие от граждан России, которые рассчитывали на улучшение отношений, а получили ужесточение санкций, им кандидат Трамп ничего не обещал. Поэтому изначально плохое отношение к американскому президенту до того, как он сделал что-то негативное, можно объяснить исключительно массовой антитрамповской кампанией в мировых СМИ.

          К сожалению, авторы не публикуют такой же подробной раскладки по странам в отношении к России, зато есть детальная информация об отношении к Китаю – таким образом,

          авторы делают именно Пекин основным геополитическим соперником Вашингтона.

          Из стран Евросоюза Китай почему-то больше всего не любят в Италии – отрицательно относятся к Поднебесной 60% опрошенных, положительно – лишь 29%. Этому сложно дать какое-то логичное объяснение – возможно, итальянцы ревнуют свою пасту к китайской лапше, или, что более вероятно, их утомили многочисленные китайские туристы. Количество положительно относящихся к Китаю превышает отрицательно оценивающих эту страну только в Нидерландах и пока еще члене ЕС Британии.

          Среди азиатских стран хуже всего к Китаю относится Япония, что логично – эти страны явно недовоевали во время Второй мировой, и японцы не испытывают ни малейшего раскаяния за военные преступления своих предков. Чуть менее настороженно относятся к китайцам в Южной Корее, а лучше всего – в Индонезии и на Филиппинах.

          Африканские и южноамериканские государства также ничего не имеют против Поднебесной – везде количество одобряющих политику Пекина значительно превышает количество не одобряющих, аналогичная ситуация в Израиле. Как ни странно, в США разница между положительно и отрицательно относящимися к Китаю невелика: 47% настроены негативно, а 38% – позитивно.

          Ну и, наконец, Россия. Несмотря на регулярно вбрасываемые Западом в российское информационное поле «страшилки» о «китайской угрозе», 65% граждан нашей страны относятся к восточному соседу положительно, и только 21% – отрицательно. Напомним, что к США относятся положительно 26% (и наверняка эти цифры коррелируют).

          Отметим, что Pew Research Center постулирует себя как «фабрика фактов» в противовес традиционным американским «фабрикам мыслей». Принципиальное отличие якобы заключается в том, что Pew Research публикует только голые цифры, без субъективного анализа и личного мнения исследователей.

          Но очевидно, что даже публикация накануне выборов «голых цифр», согласно которым Дональд Трамп – самый непопулярный мировой политик, пропустивший вперед даже демонизируемого в США Владимира Путина, а популярность Китая в мире стремительно растет, серьезнейшим образом влияет на настроения избирателей.

          Пропаганда правит миром, и отрицать это бессмысленно.


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