Трамп похвалился высоким рейтингом по итогам объективного опроса

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалился своим относительно высоким рейтингом по результатам опроса Rasmussen Poll, данные которого во время американских президентских выборов 2016 года оказались ближе других к объявленным в итоге результатам голосования.

Трамп отметил, что последний ежедневный опрос Rasmussen показал, что 48% американцев одобряют его работу на посту президента США, «несмотря на постоянные напряженные фейковые новости».

«Выше, чем в день выборов (2016 года) и выше, чем у [бывшего] президента [США Барака] Обамы» – написал Трамп в своем Twitter, добавив, что «Rasmussen был одним из наиболее точных опросов в день выборов».

Напомним, в начале августа Трамп назвал опросы о своей популярности «фейковыми».