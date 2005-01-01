Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какой ущерб его популярности среди жителей США нанесло расследование якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы.

Трамп заявил, что сейчас экономические показатели США стали «лучшими за всю историю», поэтому «показатели в опросах хорошие».

«Если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше!» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Президент США обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера и демократов в том, что они используют «российское дело», чтобы помешать Республиканской партии добиться успеха на выборах.

Сейчас рейтинг одобрения деятельности Трампа в среднем составляет 39,9%, сообщает FiveThirtyEight. Не одобряют его деятельность 53,7% американцев.

Рейтинг у Трампа на данном этапе первого президентского срока самый низкий среди всех президентов США, начиная с Гарри Трумана. При этом он не слишком сильно отстает от Билла Клинтона, Рональда Рейгана и Джимми Картера.

Дополнительные 25 пунктов приблизили бы его рейтинг к популярности Джорджа Буша-старшего в разгар войны в Персидском заливе и Джорджа Буша-младшего через год после терактов 11 сентября 2001 года.