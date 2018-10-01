Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Российский президент Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем американский лидер Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center.

30% участников исследования выразили доверие российскому лидеру. По их мнению, Владимир Путин «делает правильные вещи на мировой арене». Рейтинг Дональда Трампа меньше на 3 процентных пункта – 27% респондентов считают, что он проводит «правильную политику в сфере международных отношений», передает ТАСС.

Самый высокий рейтинг мирового доверия – 52% – у канцлера Германии Ангелы Меркель. 34% опрошенных заявили, что доверяют главе Китая Си Цзиньпину.

Социологи отмечают, что «международная общественность выражает серьезную обеспокоенность по поводу роли Америки в международных отношениях». Отмечается, что Соединенные Штаты, по мнению большинства респондентов, не принимают во внимание интересы их стран при решении важных внешнеполитических вопросов. Также отмечается, что, по оценке респондентов, Вашингтон стал прикладывать «меньше усилий», чем прежде, для урегулирования серьезных глобальных проблем.

Кроме того, Pew Research Center отмечает рост популярности Китая в мире.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года. В нем приняли участие 26,1 тыс. человек из 25 стран на пяти континентах.

Напомним, ранее сообщалось, что немцы в большей степени доверяют иностранному лидеру – французскому президенту Эммануэлю Макрону, – чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Президент России Владимир Путин в рейтинге доверия граждан Германии занимает четвертое место.