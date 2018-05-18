Жители Германии ответили, кому доверяют больше – России или США

Жители Германии потеряли доверие к США при президенте Дональде Трампе, лишь 14% из них видят в Вашингтоне надежного партнера, по данным опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.

Исследование общественного мнения показало, что 82% немцев больше не считают США надежным партнером в том, что касается политического сотрудничества, передает ТАСС. Жители Германии доверяют России больше, чем США – за сотрудничество с Москвой высказались 36% опрошенных. Доверие Китаю выразили 43% респондентов.

По мнению 36% немцев, санкции против России необходимо ослабить, тогда как 45% выступают за их сохранение. 14% заявили, что необходимо ужесточить антироссийские меры.



Опрос проводился по телефону с 15 по 17 мая, в нем приняли участие 1,2 тыс. граждан ФРГ. Погрешность составила 2-3%.

Ранее опрос общественного мнения показал, что многие жители Германии видят угрозу в США, и считают Штаты государством, «безжалостно» преследующим свои интересы.