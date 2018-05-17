Немцы стали видеть угрозу в США

Жители Германии видят угрозу в США, и считают Штаты государством, «безжалостно» преследующим свои интересы, следует из опроса общественного мнения, проведенного Алленсбахским институтом для Frankfurter Allgemeine (FAZ).

«Подавляющее большинство немцев считают, что Европа и США отдаляются друг от друга. В течение десятков лет это было мнением меньшинства в Германии, сейчас в этом убеждены 70%», – говорится в материале FAZ, передает РИА «Новости».

Все больше немцев относятся к США как к государству, которое «безжалостно» преследует свои внешнеполитические интересы. Пять лет назад лишь 24% опрошенных отрицательно оценивали влияние Вашингтона на события в мире, сейчас такой точки зрения придерживаются 54% жителей Германии.

Кроме того, в 1990-е относительное большинство немцев считали, что США являются единственной страной, способной принести мир на кризисные территории. В 2003 году так считали лишь 25% респондентов, сейчас – лишь 15%.

Подавляющее большинство немцев считают американского президента Дональда Трама непредсказуемым, жестоким и опасным. Немногие из опрошенных считают, что он добьется значительных успехов для своей страны. 72% респондентов и вовсе полагают, что Европа и ФРГ не оказывают на Трампа никакого влияния, а переговоры с ним не принесут пользы.

Граждане Германии не считают, что правительство страны должно пустить все силы на то, чтобы наладить отношения с Вашингтоном. 67% опрошенных призывают власти отстаивать свои позиции, даже если это станет причиной дальнейшего ухудшения отношений.

При этом 82% полагают, что тесное сотрудничества с США в будущем станет необходимостью. Аналогичного мнения большинство немцев придерживаются по отношению к России.

32% опрошенных считают, что Трамп угрожает Европе больше, чем Путин, и только 9% полагают, что Путин опаснее Трампа. 52% респондентов видят угрозу в лидерах обеих стран. 40% уверены, что в ближайшие годы угроза мировому порядку будет исходить от США, 28% – от России.

В начале мая жители Германии, Франции и Италии назвали сильнейшего мирового лидера.