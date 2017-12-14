Жители Германии, Франции и Италии назвали сильнейшего мирового лидера

Жители Германии, Франции и Италии считают Владимира Путина сильнейшим мировым лидером, следует из данных опроса, проведенного социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

По данным социологов, по 34% немцев и французов и 38 % итальянцев назвали Путина сильнейшим лидером в мире на данный момент. Аналогичного мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев, передает РИА «Новости».

Второе место занял президент США Дональд Трамп, получивший 25% голосов жителей Франции, 27% – Германии и 29% итальянцев, а также 43% американцев и 33% британцев.

Замыкает тройку лидеров глава Китая Си Цзиньпин, которого назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Опрос прошел с 22 по 27 марта, в нем приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,1%.