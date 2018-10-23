Названа доля не верящих западным новостям о России европейцев

Практически каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании не доверяет информации о России, которую сообщают местные СМИ, следует из данных опросов французской социологической компании IFop.

Респондентов просили оценить объективность освещения «российской темы» в средствах массовой информации, передает Sputnik News.

47% британцев заявили, что не доверяют собственным СМИ; во Франции так ответили 53% опрошенных, а в Германии каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких журналистов о России.

Аналогичный опрос был проведен в США – там 43% респондентов заявили, что не верят новостям о России.

Отмечается, что во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в массмедиа антироссийской информации.

Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%).

Среди жителей Пятой республики, симпатизирующих действующему президенту Франции Эманнуэлю Макрону, о недоверии к освещению СМИ «российской темы» заявили только 43%.

В Германии на «фейк-ньюс» чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов. Так, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России.

Среди «левых» подобных убеждений придерживаются 54%.

В данных опроса также указывается, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений.

Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Среди людей старшего поколения эта цифра составляет 51%.