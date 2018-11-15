В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

В Москве обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным на G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей – это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России – это другое. Мы с этим не согласны. Мы обратили внимание на это заявление. Также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что встреча Путина с Трампом на G20 согласована и по-прежнему готовится, никакой информации об отмене встречи с американской стороны не имеется, поэтому в Кремле исходят из того, что она состоится.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Песков также сообщил, что у Путина на G20 запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Он уточнил, что график президента России на пятницу и субботу буквально расписан по минутам «с учетом, собственно, трех измерений его пребывания: это непосредственное участие в саммите двадцатки, это двусторонние встречи в иных форматах, которые состоятся на полях этого саммита. И третье – это официальный визит в Аргентину, который также состоится за упомянутые два дня».

Песков добавил, что в среду Путин проведет международный телефонный разговор.