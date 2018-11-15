В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

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28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

США вкладываются в войну, чтобы не умереть

Дмитрий Родионов, политолог
Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
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Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

             28 ноября 2018, 12:27
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          В Москве обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным на G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

          «Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей – это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России – это другое. Мы с этим не согласны. Мы обратили внимание на это заявление. Также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

          Он добавил, что встреча Путина с Трампом на G20 согласована и по-прежнему готовится, никакой информации об отмене встречи с американской стороны не имеется, поэтому в Кремле исходят из того, что она состоится.

          Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

          Песков также сообщил, что у Путина на G20 запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

          Он уточнил, что график президента России на пятницу и субботу буквально расписан по минутам «с учетом, собственно, трех измерений его пребывания: это непосредственное участие в саммите двадцатки, это двусторонние встречи в иных форматах, которые состоятся на полях этого саммита. И третье – это официальный визит в Аргентину, который также состоится за упомянутые два дня».

          Песков добавил, что в среду Путин проведет международный телефонный разговор.


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