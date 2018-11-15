В Словакии оценили инцидент в Керченском проливе: Украина уже обманывала

Лидер Словацкой национальной партии и председатель словацкого парламента – Национального совета Андрей Данко не исключил, что власти Украины могут скрывать правду о событиях 25 ноября в Керченском проливе.

Данко призвал решать произошедший конфликт с «холодной головой, а не показывая пальцем, пока не будет известно, каким образом это произошло». «Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа», – заявил Данко, пишет «Европейская правда».

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (Речь идет о спецоперации с Аркадием Бабченко.) Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией», – сказал он.

Данко также напомнил о предстоящих президентских выборах на Украине в контексте событий в Азовском море.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Запад может навредить России в ответ на задержание украинских кораблей. При этом реакция Запада на инцидент в Керченском проливе оказалась достаточно сдержанной.