Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут?

Можно предположить два сценария экономической реакции Запада после инцидента у берегов Крыма.

Наиболее тяжелый таков: Украина и США вводят новые – и самые жесткие – санкции против России. Несмотря на давний разрыв экономических отношений, взаимодействие России с Украиной в ряде важных сфер продолжается.

Во-первых, на Украине все еще работают «дочки» Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка (входит в ВЭБ). Что они там до сих пор делают, другой вопрос. Киев их не раз выгонял: требовал продать другим собственникам, а этой осенью даже арестовывал акции украинских «дочек» российских банков в рамках Третейского суда в Гааге как бы в счет выплаты компенсаций украинскому бизнесу за национализированные крымские активы. По данным на март 2017 года, активы российских банков оценивались в 3,6 млрд долларов.

Во-вторых, через территорию Украины транзитом в Европу идет российский газ. Киев зарабатывает на этом по несколько миллиардов долларов в год. Кроме того, Украина сама питается этим газом, перекупая его у европейцев. И наконец, Украина активно закупает в России атомное топливо для своих АЭС, а также нефтепродукты (бензин и дизтопливо) для своего транспорта.

Таким образом, при самом жестком сценарии Украина может забрать активы российских банков, ограничить транзит газа в Европу или/и прекратить закупать российское топливо.

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Однако в этом случае серьезный удар будет нанесен по самой украинской экономике. Экспроприация российских «дочек» еще больше отпугнет инвестиции от украинской экономики. Отказ от российских энергоресурсов, особенно зимой – вообще самоубийство для Украины. К тому же такой ход пойдет на пользу строящимся «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2» – Украина подтвердит звание ненадежного транзитера газа.

Без российских и белорусских нефтепродуктов на украинских АЗС просто исчезнет бензин и дизтопливо – а без них остановится вся экономика страны (не говоря уж о топливе для Вооруженных сил). А без российского ядерного топлива остановятся все украинские АЭС, и страна останется без электричества.

Украине просто нечем бить по России так, чтобы самой серьезно не пострадать. Поэтому на жесткие санкции она не пойдет, если хочет сохранения на карте украинского государства.

Однако некоторые силы в США могут использовать инцидент у берегов Крыма для того, чтобы агитировать за более жесткий вариант санкций против России (которые, как известно, перенесены на весну 2019 года). В частности, речь может идти о введении запрета на покупку российских ОФЗ и отключении российской банковской системы от системы банковских расчетов SWIFT.

В случае таких санкций российской экономике и рублю будет нанесен, конечно, огромный урон. «Самый жесткий вариант приведет к ухудшению макроэкономических показателей РФ, увеличению стоимости обслуживания текущего внешнего долга, снижению стоимости российских акций и удешевлению рубля. ЦБ РФ для урегулирования ситуации останется только повышать ключевую ставку», – говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Правда, есть и более мягкие оценки. «Отключение от SWIFT уже не раз обсуждалось, мы к этому давно готовы. Что касается ограничений США на покупку ОФЗ, то еще год назад ЦБ подсчитал, что их введение не приведет к проблемам системного характера. Более того, их доходность возрастет, а иностранцы, которые владеют сейчас большой долей ОФЗ, окажутся ущемлены. Это та причина, по которой США этот вариант не рассматривали», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

В теории реакцией на инцидент могут стать даже более серьезные вещи – например, полная высылка дипломатов, полное прекращение торговли или российско-американского сотрудничества в различных областях. «Однако эти шаги предпринимать никто не будет, это просто никому не выгодно. Тем более из-за какой-то небольшой провокации, малозаметной на фоне того, что в совокупности происходило между Украиной и РФ за последние четыре года», – считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Поэтому, скорее всего, реализован будет второй сценарий:

Украина и США введут против России новые санкции, однако скорее символические. В санкционные списки внесут новые имена и компании, которым усложняется жизнь, и на этом конфликт будет исчерпан.

Данный сценарий приведет к временному росту волатильности на фондовом и валютном рынке РФ. Собственно, рубль и акции уже отыгрывают негатив. Доллар поднялся к 67 рублям, а евро закрепился выше 76 рублей. При этом нефть марки Brent после пятничного обвала дорожает до 60,17 доллара за баррель. Однако российская валюта показывает далеко не сильный обвал, что опять же говорит о том, что рынок пока не верит в самые страшные прогнозы.

«На фоне воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи в моменте прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть. По всей видимости, данная реакция и есть «цена» дополнительных геополитических рисков, которые были заложены в цены активов», – считает Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер». По его расчетам, сейчас американский доллар стоит примерно на 10–15 рублей дороже, чем мог бы, если бы не было весенних санкций против «Русала», осеннего законопроекта сената США и пакета Белого дома.

Впрочем, Касьянова считает, что падение рубля будет краткосрочным. «Рубль устойчив к символическим угрозам. То есть будет примерно как сейчас, когда конфликт вызвал ослабление курса на 60–80 копеек и всем понятно, что это нормальная реакция рынка на угрозу и рубль скоро отыграется», – говорит она.