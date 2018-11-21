Украинский порт теряет клиентов из-за провокации Киева у берегов Крыма

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Украинский порт теряет клиентов из-за провокации Киева у берегов Крыма

             5 декабря 2018, 18:02
          Фото: Irina Gorbasyova/EPA/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Исполнительный директор стивидорной компании Ascet Shipping Денис Русин заявил, что судовладельцы не хотят идти в порт Бердянска из-за инцидента в Керченском проливе и введения военного положения в отдельных регионах Украины.

          «Судовладельцы не хотят идти в Бердянск. Покупатели отказываются гадать насчет прохода. Для нас это худшая за последние годы неделя. Клиенты перестали рассматривать возможность контрактов на январские поставки, уже не говоря о феврале или весне», – передает слова Русина Reuters.

          Портал напоминает, что Украина ввела военное положение после инцидента в Керченском проливе в том числе на побережье Азовского моря. Из-за этого риски для бизнеса в Бердянске только возросли.

          Управляющий флотом турецкой Bayraktar shipping group Эрдем Секретер заявил, что компания предпочла бы пользоваться другими портами, а не заходить в Азовское море.

          «Для судовладельцев становится более дорогим заход в Азовское море, на украинскую сторону, конечно. Мы сейчас платим из нашего кармана», – заявил он.

          В пример портал приводит ситуацию с судном Island Bay, которое прибыло из Бейрута в Керченский пролив, однако стоит на якоре за пределами пролива. В порту Бердянска Island Bay должно забрать 5,5 тыс. тонн пшеницы для поставки в Ливию.

          Утверждается, что проход не разрешала береговая охрана России из-за плохой погоды, хотя капитан Island Bay считает, что условия подходящие для транзита. В то же время Reuters указывает на порывистый ветер в порту Бердянска, где у одного из строений сорвало крышу.

          Каждый день простоя судна Island Bay стоит около 2-2,5 тыс. долларов, заявил Русин.

          Украинские порты в Азовском море, заявляют представители бизнеса, являются фактически единственными на Украине для того, чтобы транспортировать зерно по морю, так как железнодорожной инфраструктуры для отправки его в порты Черного моря нет. Грузовиками отправлять зерно в Одессу слишком дорого.

          Между тем, во вторник минсельхоз Украины сообщил, что поставки зерна из портов Азова возобновлены, а большинство из направлявшихся в Мариуполь судов смогли пройти Керченский пролив. Из шести судов, которые направлялись в Бердянск, прошло только одно. Island Bay, утверждает Reuters, находится на якоре уже 12 дней.

          Накануне руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс заявил, что украинские порты на Азовском море вдвое уменьшили количество судозаходов, ситуацию не изменил даже проход нескольких судов в первые дни декабря.

          Он добавил, что за последние пять лет из-за военных действий в Донбассе и из-за строительства моста через Керченский пролив порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое – до 8,9 млн тонн.

          25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов.


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