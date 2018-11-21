Украинский порт теряет клиентов из-за провокации Киева у берегов Крыма

Исполнительный директор стивидорной компании Ascet Shipping Денис Русин заявил, что судовладельцы не хотят идти в порт Бердянска из-за инцидента в Керченском проливе и введения военного положения в отдельных регионах Украины.

«Судовладельцы не хотят идти в Бердянск. Покупатели отказываются гадать насчет прохода. Для нас это худшая за последние годы неделя. Клиенты перестали рассматривать возможность контрактов на январские поставки, уже не говоря о феврале или весне», – передает слова Русина Reuters.

Портал напоминает, что Украина ввела военное положение после инцидента в Керченском проливе в том числе на побережье Азовского моря. Из-за этого риски для бизнеса в Бердянске только возросли.

Управляющий флотом турецкой Bayraktar shipping group Эрдем Секретер заявил, что компания предпочла бы пользоваться другими портами, а не заходить в Азовское море.

«Для судовладельцев становится более дорогим заход в Азовское море, на украинскую сторону, конечно. Мы сейчас платим из нашего кармана», – заявил он.

В пример портал приводит ситуацию с судном Island Bay, которое прибыло из Бейрута в Керченский пролив, однако стоит на якоре за пределами пролива. В порту Бердянска Island Bay должно забрать 5,5 тыс. тонн пшеницы для поставки в Ливию.

Утверждается, что проход не разрешала береговая охрана России из-за плохой погоды, хотя капитан Island Bay считает, что условия подходящие для транзита. В то же время Reuters указывает на порывистый ветер в порту Бердянска, где у одного из строений сорвало крышу.

Каждый день простоя судна Island Bay стоит около 2-2,5 тыс. долларов, заявил Русин.

Украинские порты в Азовском море, заявляют представители бизнеса, являются фактически единственными на Украине для того, чтобы транспортировать зерно по морю, так как железнодорожной инфраструктуры для отправки его в порты Черного моря нет. Грузовиками отправлять зерно в Одессу слишком дорого.

Между тем, во вторник минсельхоз Украины сообщил, что поставки зерна из портов Азова возобновлены, а большинство из направлявшихся в Мариуполь судов смогли пройти Керченский пролив. Из шести судов, которые направлялись в Бердянск, прошло только одно. Island Bay, утверждает Reuters, находится на якоре уже 12 дней.

Накануне руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс заявил, что украинские порты на Азовском море вдвое уменьшили количество судозаходов, ситуацию не изменил даже проход нескольких судов в первые дни декабря.

Он добавил, что за последние пять лет из-за военных действий в Донбассе и из-за строительства моста через Керченский пролив порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое – до 8,9 млн тонн.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов.