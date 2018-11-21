На Украине признали возобновление судоходства в Керченском проливе

Движение судов через Керченский пролив происходит, украинские порты в Азовском море частично разблокированы, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», – приводит слова Омеляна пресс-служба министерства.

Он добавил, что при этом суда останавливаются российской стороной и досматриваются, как раньше.

Сейчас, по его словам, захода в Азовское море ожидают 17 судов, выхода – одно. Еще девять судов стоят в портах.

Ранее Омелян обвинял Россию в блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов.

Керченский пролив открыли для гражданских судов еще 26 ноября.