На Украине заявили о блокировании Россией украинских портов в Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов.

Омелян утверждает, что в ожидании входа в Азовское море стоят 18 судов, из которых четыре направляются в порт Бердянск, а 14 – в порт Мариуполь.

Кроме того, по его версии, в Черное море якобы не могут выйти три судна, вышедших из порта Бердянск, а также шесть судов, покинувших порт Мариуполя. Еще восемь судов, как утверждает Омелян, стоят у причалов в украинских портах.

«Заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Министр инфраструктуры Украины утверждает, что «действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона».

«Цель очевидна – блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права», – заявил Омелян.

Отметим, Керченский пролив открыли для гражданских судов еще в понедельник.

Напомним, в воскресенье проход под арками Крымского моста был временно перекрыт российскими пограничниками из-за провокации кораблей ВМС Украины, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.