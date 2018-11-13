Керченский пролив открыли для гражданских судов

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, сообщил гениректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», – сказал он, передает ТАСС.

Первые суда уже начали движение через пролив.

Позднее Волков добавил, что движение судов по по Керчь-Еникальскому каналу осуществляется в штатном режиме.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.