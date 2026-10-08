Сотрудники налоговой в Северной Осетии задержаны за взятку в 500 тыс. рублей

МВД: В Северной Осетии задержали налоговиков за взятку в 500 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Начальник отдела и главный государственный инспектор одного из государственных органов были задержаны с поличным, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, злоумышленники потребовали у индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, 500 тыс. рублей единовременно и по 30 тыс. рублей ежемесячно. За эти деньги они обещали скрыть выявленные нарушения и оказать общее покровительство.

После отказа бизнесмена должностные лица вызвали в административное здание его супругу и повторили свои требования.

Женщина сообщила об этом в полицию, после чего передача денег проходила под контролем оперативников. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовные дела о получении взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Краснодаре возбудили дело о коррупции в одной из инспекций ФНС.

В прошлом году в Северной Осетии по делу о взятке арестовали семь сотрудников Росгвардии.

По подозрению в получении незаконного вознаграждения правоохранительные органы также задержали главу регионального управления этого ведомства.