По делу о взятке арестованы семь сотрудников Росгвардии в Северной Осетии

Tекст: Антон Антонов

Арест был произведен в рамках расследования уголовного дела по статьям 290 УК (получение взятки) и 291.1 УК (пособничество в даче взятки). Сотрудники Росгвардии арестованы до 28 ноября. Указывается, что «избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания», передает ТАСС.

Уточняется, что руководитель управления Валерий Голота и заместитель Юрий Дзгоев заключены под стражу. Также данную меру применили в отношении росгвардейцев Ю. Э. Цгоева и А. А. Тавасиева. При этом Т. В. Черчесову, С. Р. Цаболову и А. Р. Кокаеву назначен домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Ленинский районный суд Владикавказа заключил под стражу руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту до 28 ноября. Голота был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.