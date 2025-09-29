В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Глава Росгвардии Северной Осетии задержан по подозрению в получении взятки
Генерал Валерий Голота задержан по подозрению в получении взятки
Генерал Валерий Голота, возглавляющий подразделение Росгвардии в Северной Осетии – Алании, задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
Задержание связано с расследованием уголовного дела по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса России, речь идет о получении взятки в особо крупном размере, передаетТАСС.
В оперативных службах агентству сообщили: «Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Екатеринбурге задержан бывший заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.