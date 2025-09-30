Суд арестовал главу управления Росгвардии Северной Осетии

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота заключен под стражу сроком до 28 ноября по решению Ленинского районного суда Владикавказа.
Ленинский районный суд Владикавказа арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения для Голоты – заключение под стражу на срок 1 месяц и 30 дней, до 28 ноября.
Другие детали уголовного дела, а также причины ареста пока не раскрываются. Ожидаются официальные комментарии следственных органов и самой Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Валерий Голота задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.