Дело о коррупции в одной из инспекций ФНС возбуждено в Краснодаре

Tекст: Дарья Григоренко

Следователи предъявили обвинения в коррупционных преступлениях бывшей начальнице одной из налоговых инспекций Краснодара, начальнику отдела камеральных проверок и начальнику одной из межрайонных налоговых инспекций края, передает ТАСС. Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя.

«Следственным отделом по Центральному округу г. Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела бывшему начальнику одной из налоговых инспекций Краснодара и начальнику отдела камеральных проверок предъявлены обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), начальнику одной из межрайонных налоговых инспекций края – в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, к начальнику межрайонной инспекции обратился знакомый руководитель коммерческой организации для решения проблем с проверкой. Тот связался с действующей на тот момент начальницей краснодарской инспекции. Она согласилась прекратить проверку за взятку в 2 млн рублей. Деньги передали через посредника, часть из них бывшая начальница отдала своей подчиненной. Бывшая начальница арестована, остальные фигуранты находятся под домашним арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале силовики заподозрили руководителя краснодарской налоговой инспекции в махинациях с муниципальной землей.

В марте прошлого года Следственный комитет предъявил обвинение во взяточничестве заместителю начальника отдела выездных проверок ФНС Виталию Ивахнику.