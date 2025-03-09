СК предъявил обвинение замначальника ФНС в получении взятки

СК обвинил Виталия Ивахника в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет предъявил Виталию Ивахнику, заместителю начальника отдела выездных проверок межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам суда, срок его ареста продлен до 16 мая.

Согласно судебным материалам, Ивахник признал вину в получении взятки. Он написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Обвинение предъявлено по статьям 285 и 290 УК РФ, что грозит ему наказанием до 15 лет лишения свободы.

Следствие и суд решили оставить Ивахника под стражей, опасаясь его влияния на свидетелей, среди которых есть его подчиненные. Виталий Ивахник работает в ФНС более 10 лет и обладает доступом к важной информации, что может повлиять на ход следствия, отмечается в материалах суда.