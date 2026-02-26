Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Главу ИФНС №3 в Краснодаре заподозрили в крупной земельной афере
Руководителя краснодарской налоговой инспекции заподозрили в незаконном выбытии ценной земли стоимостью свыше 120 млн рублей.
Силовики проверяют начальника инспекции ФНС №3 города Краснодар на причастность к махинациям с муниципальной собственностью, сообщил источник в правоохранительных органах.
Речь идет, по версии следствия, о сельскохозяйственном участке в Крымске, сказал собеседник ТАСС.
Чиновник якобы причастен к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 120 млн рублей в целях строительства, добавил он.
Следствие полагает, что фигурант мог выступать посредником между бывшим главой Крымского района Сергеем Лесем и третьими лицами. Чиновник, предположительно, помогал реализовывать преступную схему.
Напомним, мэр Крымска Янис Будагов был задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 млн рублей. Геленджикский городской суд передал в доход государства имущество бывшего главы Крымского района Сергея Леся.