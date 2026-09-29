Умер актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс

Tекст: Тимур Шайдуллин

О смерти артиста сообщило издание Page Six. Точная причина ухода знаменитости пока остается неизвестной, однако последние годы он боролся с тяжелым недугом.

«Деннис Хаскинс, известный прежде всего по роли полюбившегося всем директора школы в «Спасенных звонком», скончался. Ему было 75 лет», – отмечается в публикации.

За свою продолжительную карьеру актер воплотил более 100 различных образов на экране. Зрители запомнили его по ярким работам в таких популярных проектах, как «Безумцы», «Как я встретил вашу маму», «Западное крыло» и «В Филадельфии всегда солнечно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 сентября в Москве скончался 54-летний артист сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов.

В феврале после борьбы с онкологическим заболеванием умер еще один актер сериала «Как я встретил вашу маму» Джеймс Ван Дер Бик.