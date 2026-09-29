У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Умер актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс
Американский актер из сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Безумцы» Деннис Хаскинс, долгие годы страдавший от болезни Паркинсона, ушел из жизни в возрасте 75 лет.
О смерти артиста сообщило издание Page Six. Точная причина ухода знаменитости пока остается неизвестной, однако последние годы он боролся с тяжелым недугом.
«Деннис Хаскинс, известный прежде всего по роли полюбившегося всем директора школы в «Спасенных звонком», скончался. Ему было 75 лет», – отмечается в публикации.
За свою продолжительную карьеру актер воплотил более 100 различных образов на экране. Зрители запомнили его по ярким работам в таких популярных проектах, как «Безумцы», «Как я встретил вашу маму», «Западное крыло» и «В Филадельфии всегда солнечно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 сентября в Москве скончался 54-летний артист сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов.
В феврале после борьбы с онкологическим заболеванием умер еще один актер сериала «Как я встретил вашу маму» Джеймс Ван Дер Бик.
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