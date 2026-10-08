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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 19:35 • Новости дня

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль авиацию в Московском регионе

    Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу авиации в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне введенных ограничений в столичных аэропортах Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе.

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе. Это было сделано на фоне введенных ограничений в столичных аэропортах.

    «Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – сообщает Росавиация.

    Сейчас аэропорт Жуковский функционирует по согласованию с соответствующими органами. При этом Внуково, Шереметьево и Домодедово полностью открыты на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что введенные в аэропортах ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    В воскресенье Домодедово и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    2 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Комментарии (13)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    2 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

    Комментарии (9)
    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (2)
    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    6 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

    В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    6 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что тело умершего психотерапевта кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и на Украине.

    Часть праха планируется отправить на Украину для захоронения рядом с матерью, а вторую часть предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве, сказал Мамаев РИА «Новости».

    «Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище, предположительно, рядом с могилой Сергея Доренко», – рассказал Мамаев.

    Прощание с психотерапевтом состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Сам Кашпировский завещал после смерти кремировать свое тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Кашпировского заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье в окружении психотерапевта назвали дату и место прощания.

    Сын покойного отказался приезжать на траурную церемонию.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    6 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Ранее сообщалось о ликвидации 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    «Уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву», – заявил Собянин в Max.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО сбила еще несколько аппаратов. В понедельник Собянин сообщил, что с первого сентября по пятое октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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