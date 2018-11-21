Стало известно, как Майдан обрушил перевалку грузов в азовских портах Украины

Украинские порты на Азовском море вдвое уменьшили количество судозаходов, ситуацию не изменил даже проход нескольких судов в первые дни декабря, сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

«За последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и нынешних безосновательных задержек судов, порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое – до 8,9 млн. тонн. Это, в первую очередь, экспорт продукции украинских производителей в такие страны как Италия, США, Турция, Египет, Тунис, Великобритания, Франция, Сирия», – приводит слова Вецкаганса Администрация морских портов Украины.

По его словам, портам Мариуполь и Бердянск уже «простаивали», когда проход судов через Керченский пролив был закрыт на время монтажа. Нынешняя задержка оказалась значительно более длительной. Фактически судам, которые направлялись к азовским портам Украины, блокировали доступ с Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря (на самом деле, пролив был открыт для прохода судов с 26 ноября).

«1 и 2 декабря, благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров, к портам Мариуполь и Бердянск прошло 6 судов, одно из которых ожидало прохода с 17 ноября», – сообщил Вецкаганс.

Разрешить ситуацию, согласно заявлению Вецкаганса, мог бы беспрепятственный пропуск судов через Керченский пролив. Тогда азовские порты заработали на полную мощность и увеличили перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год, утверждает чиновник. Отметим, что Россия не препятствует проходу судов в украинские порты, если они совершаются в установленном порядке.

Администрация морских портов Украины продолжает работы по дноуглублению. Однако обходиться приходится только собственными силами, международные компании отказались направлять свой специализированный флот в Азов. Это значительно усложняет работу по дноуглублению каналов и акваторий Мариуполя и Бердянска.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что движение судов через Керченский пролив возобновилось, украинские порты в Азовском море частично разблокированы. По его оценке, сейчас захода в Азовское море дожидаются 17 судов, выхода – одно. Еще девять судов стоят в портах. При этом, как заявляла российская сторона, на самом деле Керченский пролив открыли для гражданских судов еще 26 ноября.