На Украине начались сборы резервистов в регионах

В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось», – цитирует РИА «Новости» заявление Порошенко в эфире канала «112 Украина».

В пятницу единая государственная специализированная система гражданской защиты (обороны) переведена на режим работы в условиях военного положения.

В киевском аэропорту Борисполь пограничники перестали пускать россиян.

Во вторник Порошенко заявлял, что в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны» в связи с введением военного положения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как введение военного положения повлияет на жизнь Украины и ее граждан.