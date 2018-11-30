Украинская система гражданской защиты переведена на режим военного положения

На Украине с пятницы, 30 ноября, единая государственная специализированная система гражданской защиты (обороны) переводится на режим работы в условиях военного положения, сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ страны Геннадий Зубко.

Зубко сообщил об этом на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по обеспечению деятельности системы гражданской защиты в условиях введения военного положения, передает ТАСС.

Он заявил также, что комиссией был разработан план действий в особый период.

В частности, государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предоставляется право проводить проверки объектов гражданской защиты; это «включает проведение командно-штабных учений 4-5 декабря» и другие мероприятия.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин сказал, что его служба подготовила план действий на период военного положения для профильных ведомств и органов местного самоуправления. Документ представят адресатам в закрытом режиме.

Он напомнил, что подразделения ГСЧС с 26 ноября уже переведены на усиленный вариант несения службы и круглосуточное дежурство оперативных групп.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками.

После в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток. Такое решение объяснили попыткой не дать населению этих регионов проголосовать в ходе предстоящих в марте выборов президента, так как в данных районах популярность действующего украинского лидера Петра Порошенко «равна нулю».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Порошенко уничтожил свои шансы остаться президентом Украины.