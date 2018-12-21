Министр обороны Украины заявил о повышении боевых возможностей ВМС страны

Боевые возможности военно-морских сил Украины повысились, создан боеспособный коллектив с высоким уровнем подготовки, полагает министр обороны Украины Степан Полторак.

Полторак заявил о повышении боевых возможностей ВМС страны во время визита в Одесскую область, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

«Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма. Яркий пример – это переход группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море», – сказал Полторак.

В ведомстве отметили, что в корабельный состав ВМС принято четыре малых бронированных артиллерийских катера, готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые катера типа «Кентавр», успешное испытание против корабельной ракеты «Нептун».

Также созданы новые органы военного управления.

В среду секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что украинские военные корабли в ближайшее время снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив.

Ранее главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко называл основную проблему украинских бронекатеров типа «Гюрза-М».