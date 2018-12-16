Названа «основная проблема» новейших бронекатеров ВМС Украины

Основной проблемой украинских бронекатеров типа «Гюрза-М» являются управляемые ракеты, заявил главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко.

«Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах, – это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что использование ракет с целеуказанием в морских условиях проблематично – на это указал опыт эксплуатации украинских ПТУР «Барьер» в Казахстане. Системы с автоматическим наведением у Украины нет.

Также Белозубенко опроверг информацию о том, что Министерство обороны Украины якобы заказало восьмой бронекатер «Гюрза-М» и два десантно-штурмовых катера «Кентавр-ЛК», ведется только строительство седьмого катера типа «Гюрза-М».

В конце ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. В том числе были задержаны два бронекатера «Гюрза-М». Всего у Украины шесть таких катеров.