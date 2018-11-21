Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков.

«Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

По мнению президента Франции и канцлера Германии, моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи. Меркель и Макрон в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с «применением военной силы» в проливе.

Отметим, что в Керченском проливе и так обеспечено свободное судоходство. Так, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал власти Украины больше не устраивать провокаций в Керченском проливе и пользоваться проходом по нему на общепринятых правилах. «Керченский пролив остается открытым. Пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций. Читайте документы, которые вы подписывали в свое время с РФ, хотя бы их придерживайтесь. ... Простые совершенно правила», – сказал Константинов.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.