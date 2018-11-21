Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка»

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

             28 декабря 2018, 14:57
          Фото: Emmanuele Contini/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков.

          «Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

          По мнению президента Франции и канцлера Германии, моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи. Меркель и Макрон в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с «применением военной силы» в проливе.

          Отметим, что в Керченском проливе и так обеспечено свободное судоходство. Так, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал власти Украины больше не устраивать провокаций в Керченском проливе и пользоваться проходом по нему на общепринятых правилах. «Керченский пролив остается открытым. Пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций. Читайте документы, которые вы подписывали в свое время с РФ, хотя бы их придерживайтесь. ... Простые совершенно правила», – сказал Константинов.

          26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.


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