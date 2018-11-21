МИД призвал кураторов Киева воздержаться от провокаций в Керченском проливе

Россия призывает западных кураторов Украины воздержаться от участия в возможной новой провокации в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал власти Украины больше не устраивать провокаций в Керченском проливе и пользоваться проходом по нему на общепринятых правилах,

«Керченский пролив остается открытым. Пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций. Читайте документы, которые вы подписывали в свое время с РФ, хотя бы их придерживайтесь. ... Простые совершенно правила», – сказал Константинов, передает ТАСС.

В тоже время он не исключил новых провокаций. «Эти люди (власти Украины) – провокаторы по своей сущности. Им нормальная жизнь не нужна и нормальный ход вещей их не устраивает», – сказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив.