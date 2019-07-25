Клинцевич: Задержание российского танкера - провокация, навязанная Украине извне

Ситуация с российским танкером негативно повлияет на ход переговоров об освобождении украинских моряков, она не способствует восстановлению отношений между двумя странами и является провокацией, направленной в том числе и против президента Зеленского. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя задержание на Украине российского танкера Nеyma.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает задержание российского танкера Nеyma (впоследствии судно было переименовано в Nika Spirit) сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) продолжением провокации, «спланированной извне и навязанной украинской стороне». Он не исключает, что она может быть связана с тем, что близится развязка с задержанными в Керченском проливе осенью прошлого года украинскими моряками, чья судьба может решиться в ближайшее время.

«Эта провокация не дает возможности выстроить возможный диалог России и Украины. Кто бы что ни говорил, все люди хотят, чтобы этот диалог был», – считает Клинцевич.

По его словам, инцидент стал пощечиной и предупреждением президенту Владимиру Зеленскому, «который во время формирования новой структуры власти не заинтересован в развитии событий таким образом».

«Это намек, что не Зеленский в стране хозяин, что не ему здесь рулить. Эти тенденции не способствуют налаживанию и стабилизации на Украине ни экономической, ни политической, ни военной обстановки. Те специалисты, которые прибыли из-за океана, они и дальше будут раскручивать русофобию, продолжат дискредитацию наших исторических отношений, братских уз. Будет создаваться атмосфера хаоса, противоречий и вражды. К сожалению, этого не понимает ни украинский народ, ни их руководители», – подытожил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Танкер сочли вещдоком в деле задержания моряков. Сейчас готовится ходатайство о подаче обращения в суд с просьбой арестовать танкер.

В МИД России заявили, что определятся с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу. По словам анонимного собеседника РИА «Новости» в ведомстве, такой шаг не поможет Киеву в обмене заключенными, и украинскому государству стоит задуматься о его последствиях для ситуации в Азовском море.