Украинский омбудсмен дала обещание Москальковой в связи с задержанными моряками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила по телефону с украинской коллегой Людмилой Денисовой задержание российских моряков в порту Измаила.

«Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.

Отмечается, что Денисова обещала выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна.

Ранее СМИ со ссылкой на судовладельца танкера сообщили, что экипаж судна якобы возвращается домой, однако посольство России в Киеве не смогло подтвердить или опровергнуть эти данные.

СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера.