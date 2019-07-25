СБУ показала видео задержания российского танкера

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Видео опубликовано на YouTube-канале СБУ.

Судя по видео и опубликованным фотографиям, сотрудники СБУ поднялись на борт и допросили экипаж.

Ранее в четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.

В Госдуме заявили, что задержание на Украине российского танкера в отместку за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2019 года является пиратством. Подчеркивалось, что новый инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.