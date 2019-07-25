Судовладелец Neyma заявил о возвращении российских моряков домой

Компания-судовладелец танкера Neyma, задержанного в порту Измаила, сообщила, что экипаж судна направляется домой.

Компания-судовладелец Altomar Shipping сообщила, что экипаж судна находится в безопасности и отправляется домой, передает РИА «Новости».

Между тем главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в своем Facebook фото с семью паспортами задержанных россиян, что свидетельствует о задержании не менее семи членов экипажа танкера.

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что экипаж танкера включает не менее 10 человек, передает ТАСС.

«Это судно класса река-море, значит, на борту экипаж 10-12 человек. Порт приписки – Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов», – пояснили в союзе.

Там добавили, что на компанию-судовладельца Altomar Shipping зарегистрировано только одно судно.

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Также появилось видео задержания танкера.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.