Посольство России в Киеве не подтвердило возвращения российских моряков

Посольство России в Киеве не подтверждает информацию о возвращении задержанного в порту Измаила танкера Neyma.

«Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», – сказал ТАСС представитель российской дипмиссии.

Ранее СМИ со ссылкой на судовладельца танкера сообщили, что экипаж судна якобы возвращается домой.

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Также появилось видео задержания танкера.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.