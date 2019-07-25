Уточнено название задержанного Украиной судна

Задержанное в порту Измаила судно Neyma было переименовано в Nika Spirit в марте, на нем могут быть 11-16 моряков, сообщили источники в отрасли.

«Это одно и то же судно, было Neyma, теперь Nika Spirit, номер IMO 8895528, [на нем] от 11 до 16 членов экипажа. Судовладелец Altomar Shipping, флаг РФ», – рассказал собеседник РИА «Новости».

«Да, танкер Nika Spirit, принадлежит Altomar Shipping, все правильно, его купили зимой», – сообщили в компании. Там отметили, что судно находится в порту Измаила, а экипаж возвращается домой.

Стоит отметить, что посольство России в Киеве не смогло подтвердить или опровергнуть информацию о возвращении домой российских моряков.

СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.