Эксперт: Украина не имела права задерживать российский танкер

«Факт задержания танкера не соответствует международному праву. Но это не является пиратством», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Камиль Бекяшев, комментируя задержание СБУ российского танкера Nika Spirit. Эксперт также объяснил, как, скорее всего отреагируют судовладелец и капитан судна на незаконные действия украинских властей.

«Начнем все-таки с терминологии. Пиратство, в соответствии с Конвенцией по морскому праву, имеет место в открытом море. А здесь танкер был задержан в порту Измаил. Но сам факт задержания – абсолютно не правомерен», – подчеркнул профессор Института государства и права РАН Камиль Бекяшев.

Напомним, в четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit (в новостях также фигурировал под своим прежним названием – Nеyma). Украинская спецслужба утвержадет, что судно якобы блокировало украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Задержание на Украине российского танкера является пиратством, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.

Камиль Бекяшев объяснил, в чем с точки зрения буквы морского права (если не в пиратстве), состоит нарушение, допущенное украинской стороной. «Во-первых, нет никаких убедительных доказательств, того, что танкер участвовал в каких-либо принудительных действиях по отношению к украинским военным кораблям, – подчеркнул юрист. – Во-вторых, танкер нельзя задержать без согласования с портовыми властями государства, где он был зарегистрирован танкер, то есть с властями Российской Федерации». Напомним, что танкер Nika Spirit ходит под российским флагом, с портом приписки Таганрог, и с командой, состоящей из граждан России.

«В этой связи судовладелец имеет полное право опротестовать решение портовых властей, а капитан должен срочно подать морской протест в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», – поделился собеседник.

Портовые власти Измаила могут рассматривать произошедший инцидент в течение суток, после этого, если не будут предоставлены убедительные доказательства вины, они должны танкер отпустить, поскольку судно находится на коммерческой линии, и его задержание приносит большие материальные убытки, – пояснил Камиль Бекяшев.

Эксперт подчеркнул:

«Если украинские портовые власти хотят неприятностей, пусть продолжают удерживать российское судно.

На это есть международные суды и арбитражи, которые во всем разберутся».

Ранее СМИ со ссылкой на судовладельца танкера сообщили – компанию «Альтомар Шиппинг», что экипаж судна якобы возвращается домой. Таким образом, был сделан вывод, что судно остается под арестом, а моряки выпущены на свободу. Однако позже посольство России в Киеве не подтвердило эту информацию.

В МИД России заявили, что Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу.