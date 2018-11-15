Может ли Украина закрыть для России проход через ключевые проливы?

Танкист по специализации, но моряк по назначению, то есть командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко собрался убедить Турцию закрыть для России пролив Босфор. То есть единственный путь из Черного в Средиземное море.

Этот военачальник аргументировал свою позицию тем, что Москва, ввиду обострения обстановки возле Керченского пролива, якобы нарушила 19-й пункт Конвенции Монтрё. Такая аргументация со стороны командующего украинским флотом в очередной раз ставит под сомнение его адекватность и указывает на то, что он не читал Конвенцию. Что это за документ?

Конвенция, определяющая режим Черноморских проливов, была подписана в швейцарском городе Монтрё в 1936 году СССР, Турцией, Великобританией, Францией, Болгарией, Румынией, Грецией, Югославией, Австралией и Японией. Задача Конвенции – определить право судоходства в проливах Дарданеллы и Босфор, в Мраморном море для черноморских и нечерноморских держав.

Согласно Конвенции, торговые суда всех стран имеют свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. А вот военные корабли черноморских и нечерноморских держав подпадают под иные режимы прохода.

Так, в мирное время черноморские державы могут проводить через проливы военные корабли любого класса. В то время как военные корабли нечерноморских держав находятся под ограничениями по тоннажу (не более 30 тысяч тонн), классу и могут пребывать в Черном море не более 21 суток.

В случае же, если Турция сама участвует в войне или считает, что ей угрожает война – она может по своему усмотрению запрещать проход для любых военных кораблей.

А вот во время войны, в которой Турция не участвует, проливы закрываются для прохода военных судов любой воюющей державы. Именно это обозначено в 19-м пункте Конвенции, и именно к нему апеллирует Воронченко.

Но разве Россия является воюющей державой? Нет, Россия никому войну не объявляла. Объявляла ли какая-либо из стран войну России с целью втянуть ее в вооруженный конфликт? Слава Богу, и этого не произошло.

Потому: если Воронченко хочет убедить Турцию в том, что Россия является воющей державой – ему для начала следует вместе с украинским правительством объявить войну России. Причем самым что ни на есть официальным образом, без ссылок на гибридные конфликты и прочую демагогию, которой оперирует Киев последние четыре с лишним года.

Впрочем, если Украина пойдет на такой шаг – Босфор станет закрытым и для нее, хотя ей в таком случае будет явно не до вопроса Черноморских проливов.