Зеленский пожаловался на недостачу оборудования на переданных Украине кораблях

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра в порту Очакова переданных Россией кораблей заявил, что на них «частично не хватает оборудования», пообещав обратиться к Москве с призывом вернуть недостающие элементы.

По словам Зеленского, «на кораблях частично не хватает оборудования», передает «Укринформ».

«Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было», – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что после трех месяцев ремонта корабли вновь вернут в строй.

Накануне возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Сразу после этого в ВМС Украины заявили об исчезновении унитазов с возвращенных Россией кораблей.

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