Возвращенные Украине корабли начали прибывать в Очаков

Корабли ВМС Украины, которые в ноябре 2018 года были задержаны в Керченском проливе, начали прибывать в военную гавань Очакова. Первым до порта добрался катер «Никополь», который буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав», сообщают СМИ.

Перед Очаковым «Никополь» отцепили, к военному причалу его тянут два скоростных катера типа Willard, сообщает «Думская».

Буксир «Яны Капу» до гавани дошел с помощью буксира «Лидовский». Катера «Бердянска» не видно пока даже на горизонте.

Украинские корабли встречают местные жители, учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната вывесили на берегу большой флаг Украины.

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины. Они были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе в результате украинской провокации.

Их прибытие в украинский порт ожидалось 20-21 ноября. Их тянут на буксире.