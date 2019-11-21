Украинский моряк пожаловался на пропажу трусов с возвращенного корабля

Участвовавший в обмене с Киевом украинский моряк Андрей Эйдер заявил, что якобы не нашел на возвращенном Россией корабле «Бердянск» своего нижнего белья.

«После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но ... Даже плафоны с лампами украли ... Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!» – написал Эйдер в Facebook, сообщает портал «Обозреватель».

Такое откровение украинца рассмешило авторов Telegram-канала Зрада чи Перемога.

«Украинский моряк Андрей Эйдер с корабля "Бердянск" рассказал душераздирающие подробности о варварстве россиян. … Вопрос, боец, зачем тебе 20 пар? Как тут вновь не процитировать классику: «Что, солдат, ссышься?! Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь», – написали авторы канала.

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Сразу после этого в ВМС Украины заявили об исчезновении унитазов и оборудования с кораблей. Киев составил перечень оборудования, якобы украденного с возвращенных Россией кораблей.

ФСБ России в ответ заявила, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение своих слов ведомство опубликовало соответствующее видео.