ФСБ ответила на заявления Киева об «украденном» с кораблей оборудовании

Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и унитазами» Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что «на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой». «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – заявили в ФСБ.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что переданные из России украинские корабли отремонтируют в течение трех месяцев, передает РИА «Новости».

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Сразу после этого в ВМС Украины заявили об исчезновении унитазов с возвращенных Россией кораблей.

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей также заявил, что на них «частично не хватает оборудования», пообещав обратиться к Москве с призывом вернуть недостающие элементы. Также Киев составил перечень оборудования, якобы украденного с возвращенных Россией кораблей.