МИД ответил на упреки Киева в краже унитазов с возвращенных кораблей

«Боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», – не без иронии заявила представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД. Так она оценила шумиху вокруг возвращения Украине катеров, на которых якобы были демонтированы унитазы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. При этом в ВМС страны заявили, что с кораблей якобы исчезли унитазы, оборудование и даже нижнее белье моряков. Киев также составил перечень оборудования, «украденного» с кораблей.

ФСБ России в ответ заявила, что корабли были возвращены Украине в нормальном состоянии, с исправной сантехникой, в подтверждение опубликовав соответствующее видео.

В четверг адвокат Николай Полозов, который ранее представлял интересы украинских военных моряков, пояснил, что следователи ФСБ демонтировали и изъяли с украинских кораблей оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела как вещественные доказательства.

«Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле», – сказал адвокат.

Украинский политолог Александр Охрименко в комментарии газете ВГЗЛЯД заявил, что вместо того, чтобы просто принять корабли, в Киеве «начали искать, что же здесь плохого». Надо было претензии предъявить – и нашли. Как дети малые!»

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